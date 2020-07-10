Шмигаль вніс до Ради проект постанови про призначення віце-прем'єра з питань промисловості

Глава уряду запропонував призначити на цю посаду Олега Уруського

Глава уряду запропонував призначити на цю посаду Олега Уруського

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради постанову про призначення Олега Уруського на посаду віце-прем'єра - міністра з питань стратегічної промисловості України.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Довідка: Олег Уруський народився в місті Чорткові Тернопільської області 13 квітня 1963 року. У 1985 році закінчив Київське вище військове авіаційно-інженерне училище.

У 1993-1996 роках працював начальником управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках керував управлінням в апараті РНБО. У 2000-2003-му обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України. У 2003-2005 роках очолював департамент у секретаріаті Кабінету Міністрів.

У 2005 році був призначений першим заступником міністра промислової політики.

У 2015 році очолював Державне космічне агентство України.

З квітня він очолює компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Нагадаємо, "Слуги народу" визначилися з кандидатом на посаду віце-прем'єра з питань ОПК.