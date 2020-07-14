Уряд повторно вніс в Раду постанову про призначення віце-прем'єра з ОПК
Вчора Кабмін відкликав проект постанови через технічну помилку
Вчора Кабмін відкликав проект постанови через технічну помилку
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повторно вніс до парламенту проект постанови про призначення віце-прем'єр-міністра з ОПК.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Відповідний проект постанови №3842 був зареєстрований в Раді 14 липня.
На цю посаду пропонують призначити Олега Уруського, наразі документ опрацьовується в профільному Комітеті.
Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віце-прем’єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться у документі.
Нагадаємо, Рада зможе призначити місцеві вибори після зміни меж районів.
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