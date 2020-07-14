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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 липня 2020, 15:02 4

Уряд повторно вніс в Раду постанову про призначення віце-прем'єра з ОПК

14 липня 2020, 15:02 4
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Фото: Кабмін
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повторно вніс до парламенту проект постанови про призначення віце-прем'єр-міністра з ОПК.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Відповідний проект постанови №3842 був зареєстрований в Раді 14 липня.

На цю посаду пропонують призначити Олега Уруського, наразі документ опрацьовується в профільному Комітеті.

Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віце-прем’єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться у документі.

Нагадаємо, Рада зможе призначити місцеві вибори після зміни меж районів.

Кабмін Верховна Рада Деніс Шмигаль парламент Постанова Олег Уруський
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