Уряд повторно вніс в Раду постанову про призначення віце-прем'єра з ОПК

Вчора Кабмін відкликав проект постанови через технічну помилку

Вчора Кабмін відкликав проект постанови через технічну помилку

Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повторно вніс до парламенту проект постанови про призначення віце-прем'єр-міністра з ОПК.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Відповідний проект постанови №3842 був зареєстрований в Раді 14 липня.

На цю посаду пропонують призначити Олега Уруського, наразі документ опрацьовується в профільному Комітеті.

Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віце-прем’єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться у документі.

Нагадаємо, Рада зможе призначити місцеві вибори після зміни меж районів.