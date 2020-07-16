Комітет вніс зміни до Постанови про укрупнення районів та рекомендував ВР до прийняття – Андрій Клочко

З урахуванням усіх пропозицій пропонується утворити 136 нових районів замість 490 нині існуючих

З урахуванням усіх пропозицій пропонується утворити 136 нових районів замість 490 нині існуючих

Профільний Комітет після тривалого та жвавого обговорення переглянув проєкт Постанови № 3650 про утворення та ліквідацію районів.

Передає RegioNews.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у середу, 15 липня.

Під час засідання Комітету, яке тривало майже 5 годин, усі присутні могли висловити свою позицію та внести відповідні пропозиції.

Як зазначив Голова Комітету Андрій Клочко, аби ніхто не зміг звинуватити Комітет у лобіюванні чиїхось інтересів, всі охочі могли долучитися до обговорення. Він нагадав, що цей проєкт Постанови вже не вперше переглядається Комітетом.

"Ніхто не може нас звинуватити в тому, що ми не відкриті та не чесні. Всі наші засідання транслюються наживо. Тому закиди наших політичних опонентів та деяких експертів в тому, що ми чиїсь прохання чи то побажання враховуємо, а чиїсь ні – це неправда. Всі, хто був присутній на засідання Комітету мав змогу, згідно з Регламентом, висловити позицію. Якщо вона була конструктивна – ми виносили її на голосування", – наголосив парламентар.

Він також зауважив, що цей документ є надважливим, адже без ухвалення нього до кінця поточної сесії, країна наступні п’ять років, після цих місцевих виборів, житиме в хаосі врядування.

Цього в жодному разі не можна допустити. Я розумію, що не можуть бути всі задоволені. Але ми маємо завершити цю реформу і провести вибори 25 жовтня на новій адміністративно-територіальній основі. Це мають розуміти всі, хто звинувачує нас в тому, що ми підриваємо реформу децентралізації", – закцентував Андрій Клочко.

За його словами, проєкт Постанови № 3650 з рекомендаціями Комітету від 15 липня внесена в Порядок денний засідання Верховної Ради 16 липня.

Нагадаємо, 1 липня Андрій Клочко заявив, що профільний комітет Верховної Ради підтримав постанову щодо утворення та ліквідації районів

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