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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 липня 2020, 12:10 3

Рада призначила Ольгу Піщанську головою антимонопольного комітету

16 липня 2020, 12:10 3
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До цього вона виконувала обов'язки голови АМКУ
Фото: АМКУ
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Верховна Рада під час засідання 16 липня призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За її призначення проголосували 255 народних депутатів.

Кандидатуру Піщанської підтримали фракції "Слуга народу" та група "Довіра", профільний комітет також рекомендував її до призначення.

Ольга Піщанська з трибуни заявила, що усвідомлює усю відповідальність своєї посади. Перед голосуванням у парламенті виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який закликав раду підтримати кандидатуру Піщанської.

Нагадаємо, 16 липня у Раді зареєстрували постанови про призначення голів Нацбанку та АМКУ.

3 липня Верховна Рада відправила у відставку голову АМКУ Терентьєва.

Верховна Рада АМКУ голосування Постанова Ольга Піщанська
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