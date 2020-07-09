До вересня у нас буде міністр сільського господарства - Зеленський
Крайній термін призначення нового міністра аграрної політики і створення відповідного профільного міністерства в Україні - вересень 2020 року.
Про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області пише RegioNews з посиланням на "Цензор.НЕТ".
Я не знаю, чи встигнемо ми. У нас залишився один сесійний тиждень - якраз наступний. Потім Верховна Рада у нас відпочиває, так. Я не знаю, чи встигнемо ми призначити нового міністра та створити міністерство так швидко", - зауважив Зеленський.
За словами президента, міністр може бути призначений вже у вересні.
Максимум, у вересні місяці, коли депутати знову вийдуть працювати, ми призначимо, у нас буде окремий міністр сільського господарства", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 9 липня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.