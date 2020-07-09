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09 липня 2020, 17:11 6

До вересня у нас буде міністр сільського господарства - Зеленський

09 липня 2020, 17:11 6
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Президент назвав терміни появи міністерства аграрної політики та призначення його голови
Президент назвав терміни появи міністерства аграрної політики та призначення його голови
Фото: president.gov.ua
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Крайній термін призначення нового міністра аграрної політики і створення відповідного профільного міністерства в Україні - вересень 2020 року.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області пише RegioNews з посиланням на "Цензор.НЕТ".

Я не знаю, чи встигнемо ми. У нас залишився один сесійний тиждень - якраз наступний. Потім Верховна Рада у нас відпочиває, так. Я не знаю, чи встигнемо ми призначити нового міністра та створити міністерство так швидко", - зауважив Зеленський.

За словами президента, міністр може бути призначений вже у вересні.

Максимум, у вересні місяці, коли депутати знову вийдуть працювати, ми призначимо, у нас буде окремий міністр сільського господарства", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.

призначення Володимир Зеленський міністр президент Міністерство сільське господарство
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