До вересня у нас буде міністр сільського господарства - Зеленський

Президент назвав терміни появи міністерства аграрної політики та призначення його голови

Президент назвав терміни появи міністерства аграрної політики та призначення його голови

Фото: president.gov.ua

Крайній термін призначення нового міністра аграрної політики і створення відповідного профільного міністерства в Україні - вересень 2020 року.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області пише RegioNews з посиланням на "Цензор.НЕТ".

Я не знаю, чи встигнемо ми. У нас залишився один сесійний тиждень - якраз наступний. Потім Верховна Рада у нас відпочиває, так. Я не знаю, чи встигнемо ми призначити нового міністра та створити міністерство так швидко", - зауважив Зеленський.

За словами президента, міністр може бути призначений вже у вересні.

Максимум, у вересні місяці, коли депутати знову вийдуть працювати, ми призначимо, у нас буде окремий міністр сільського господарства", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.