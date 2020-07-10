Президент Зеленский переехал на государственную дачу в Конча-Заспе

Ранее он призвал передать государственные дачи детям

Ранее он призвал передать государственные дачи детям

Фото: Схемы

Президент Украины Владимир Зеленский переехал на государственную дачу на территории резиденции "Конча-Заспа" под Киевом.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает RegioNews.

По данным журналистов, ремонт в доме, в который переехал президент, начался в конце 2019 года и был осуществлен за средства государственного бюджета.

Зеленский начал пользоваться этой дачей в июле, до 2014 года ею пользовался экс-президент Виктор Ющенко. Журналисты в своем расследовании напомнили, что будучи кандидатом в президенты, Зеленский призвал передать государственные резиденции и дачи детям.

Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них вообще никакого смысла", - цитируют" Схемы "слова Зеленского.

Вечером 9 июля в Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский, проживает в государственной резиденции в Конча-Заспе, так как он продал свой дом и земельный участок в Иванковичах.

Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом. Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Зеленский с семьей действительно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", и заверили, что это временное решение.

Напомним, Зеленский признался, что нарушил антикоррупционное законодательство. Семья президента получила средства в счет погашения облигаций внутреннего государственного займа.

8 июля стало известно, что Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя.