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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 19:30 5

Зеленський зізнався, що порушив антикорупційне законодавство

07 липня 2020, 19:30 5
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Сім'я президента отримала кошти в рахунок погашення облігацій внутрішньої державної позики
Сім'я президента отримала кошти в рахунок погашення облігацій внутрішньої державної позики
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про те, що він порушив антикорупційне законодавство.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Зокрема, вінне подав до НАЗК повідомлення про суттєву зміну майнового стану.

У 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента додали, що вартість облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, а тому згідно із законом, Зеленський упродовж 10 днів був зобов'язаний подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Однак ЗЕленський не подав цього повідомлення до Національного агентства із запобігання корупції.

Володимир Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заплатить за порушення карантину в Хмельницькому.

Володимир Зеленський Офіс президента НАЗК корупція Декларація
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