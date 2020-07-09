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09 липня 2020, 16:36 4

Facebook видалив мережу акаунтів, які агітували за Порошенка

09 липня 2020, 16:36 4
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В них вклали майже 2 мільйони доларів
В них вклали майже 2 мільйони доларів
Фото: flickr
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Facebook видалив 72 аккаунти і 35 сторінок, які пов'язані із агентством "Postmen", під час виборів президента 2019 року воно працювало на Петра Порошенка.

Про це пише видання "Бабель" із посиланням на пресслужбу Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що акаунти і сторінки були видалені за аномальну активність під час президентських виборів 2019 року, вони нібито були задіяні у чорному піарі проти суперників Порошенка, зокрема Володимира Зеленського.

Видалено 72 облікових записи Facebook, 35 сторінок і 13 облікових записів Instagram, які були причетні до скоординованої неналежної поведінки. Ця мережа орієнтувалася на вітчизняну аудиторію", - йдеться в повідомленні.

Facebook викрив їхню діяльність у результаті внутрішнього розслідування. Це були підроблені облікові записи, деякі з них було виявлено і відключено автоматизованими системами Facebook.

Адміністратори сторінок і власники акаунтів публікували політичні меми, сатиру й інший контент, у тому числі про Крим, НАТО, економічну політику в Україні, внутрішню політику, вибори, критику й підтримку різних кандидатів, у тому числі Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко і Петра Порошенка", - додали в пресслужбі соцмережі.

Люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особу й координацію, однак розслідування соцмережі пов'язало цю діяльність із рекламним агентством в Україні "Postmen DA".

На рекламу у Facebook та Instagram із цих акаунтів та сторінок було витрачено близько 1,93 млн доларів.

Нагадаємо, 8 липня Петра Порошенка під Печерським судом закидали фальшивими доларами.

вибори Володимир Зеленський Facebook Петро Порошенко
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