Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисєля, - НАПК

Валентина Кисєль купила будинок і земельну ділянку президента за 13,5 мільйона гривень

Валентина Кисєль купила будинок і земельну ділянку президента за 13,5 мільйона гривень

Фото: Капітал

Глава держави вніс у декларацію інформацію про істотну зміну в майновому стані. Зеленський отримав дохід на суму 14,47 млн грн від продажу нерухомості.

Про це свідчать дані декларацій Зеленського на сайті Національного агентства з запобіганню корупції, пише Regionews.

У документах зазначено, що 2 липня покупець Валентина Кисєль, дружина заступник голови фракції "Слуга народу" Юрія Кисєля придбала у глави держави землю за 1,356 млн грн та не вказане нерухоме майно за 12,114 млн грн.

В останній поданої повної декларації Зеленський зазначив, що володіє тільки однією ділянкою на 1200 кв. м в Іванковичах Київської області, який купив 11 років тому за 702 тисячі грн, і розташованим там будинком (354 кв. м), придбаними 12 років тому за 815 тисяч грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні продають авто, на якому їздив Зеленський.