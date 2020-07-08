09:48  08 липня
В Україні вже більше 50 тисяч заражених коронавірусом
10:13  08 липня
Голова Луганської ОДА попросив визнати лісові пожежі надзвичайною ситуацією державного рівня
13:06  08 липня
Київ не готовий відновити навчання в школах з 1 вересня - Кличко
UA | RU
UA | RU
08 липня 2020, 13:24 3

Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисєля, - НАПК

08 липня 2020, 13:24 3
Читайте также на русском языке
Валентина Кисєль купила будинок і земельну ділянку президента за 13,5 мільйона гривень
Валентина Кисєль купила будинок і земельну ділянку президента за 13,5 мільйона гривень
Фото: Капітал
Читайте также
на русском языке

Глава держави вніс у декларацію інформацію про істотну зміну в майновому стані. Зеленський отримав дохід на суму 14,47 млн грн від продажу нерухомості.

Про це свідчать дані декларацій Зеленського на сайті Національного агентства з запобіганню корупції, пише Regionews.

У документах зазначено, що 2 липня покупець Валентина Кисєль, дружина заступник голови фракції "Слуга народу" Юрія Кисєля придбала у глави держави землю за 1,356 млн грн та не вказане нерухоме майно за 12,114 млн грн.

В останній поданої повної декларації Зеленський зазначив, що володіє тільки однією ділянкою на 1200 кв. м в Іванковичах Київської області, який купив 11 років тому за 702 тисячі грн, і розташованим там будинком (354 кв. м), придбаними 12 років тому за 815 тисяч грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні продають авто, на якому їздив Зеленський.

Володимир Зеленський земля декларацїї продаж Будинок Кісєль Юрій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Лісові пожежі на Луганщині: що відомо
08 липня 2020, 12:39
В Україні продають авто, на якому їздив Зеленський
08 липня 2020, 12:17
На Зеленського склали два протоколи через декларацію, його чекає суд
07 липня 2020, 21:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Навіщо Петрашко хоче зламати ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »