Зеленський хоче передати "Укравтодору" дороги місцевого значення
На думку президента Володимира Зеленського, всі дороги місцевого значення мають перейти на баланс "Укравтодору".
Про це він заявив під час брифінгу у Волинській області, передає RegioNews.
За його словами, це не співпадає з політикою децентралізації, і в багатьох випадках в Україні доріг немає.
Я думаю, що через рік-два люди побачать, скільки доріг ми побудуємо. А потім всі міста передадуть "Укравтодору" всі місцеві дороги і ми вирішимо цю проблему принаймні, на 10 років", - заявив Зеленський.
Він також додав, що його як президента, не цікавить питання тендерів на будівництво доріг, а лише швидкий результат.
Наше завдання - протягом тих років, які нам дав народ України показати, що дороги будуть будуватися. Я вам чесно скажу, я не знаю, що там з тендерами і чесно, мене це не дуже цікавить, тому що мене цікавить швидкий результат. Хто дає якісний і швидкий результат, нехай той і будує дороги", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 9 липня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.