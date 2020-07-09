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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 13:16 7

Зеленський хоче передати "Укравтодору" дороги місцевого значення

09 липня 2020, 13:16 7
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Він вважає, що в Україні у багатьох випадках доріг немає
Він вважає, що в Україні у багатьох випадках доріг немає
Фото: Facebook
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На думку президента Володимира Зеленського, всі дороги місцевого значення мають перейти на баланс "Укравтодору".

Про це він заявив під час брифінгу у Волинській області, передає RegioNews.

За його словами, це не співпадає з політикою децентралізації, і в багатьох випадках в Україні доріг немає.

Я думаю, що через рік-два люди побачать, скільки доріг ми побудуємо. А потім всі міста передадуть "Укравтодору" всі місцеві дороги і ми вирішимо цю проблему принаймні, на 10 років", - заявив Зеленський.

Він також додав, що його як президента, не цікавить питання тендерів на будівництво доріг, а лише швидкий результат.

Наше завдання - протягом тих років, які нам дав народ України показати, що дороги будуть будуватися. Я вам чесно скажу, я не знаю, що там з тендерами і чесно, мене це не дуже цікавить, тому що мене цікавить швидкий результат. Хто дає якісний і швидкий результат, нехай той і будує дороги", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 9 липня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.

Володимир Зеленський тендер дороги президент Укравтодор
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