До приїзду Зеленського солдатів у Луцьку змусили вигрібати воду з калюж руками

Наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг

Наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг

Фото: 24 канал

Солдат 204 Севастопольської бригади тактичної авіації змусили вигрібати воду з калюж пластиковими пляшками і осушувати віниками, зробленими з гілок.

Про це повідомляє "24 канал", передає Regionews.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Волинську область, де повинен відвідати 204 Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз знаходиться в Луцьку.

Проте через дощі на дорозі утворилися калюжі, так як дорогу давно не ремонтували і там є ями.

Спочатку військові осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм. Такий "ремонт" проводили на виїзді з льотного поля на КПП.

Наголошується, що дало наказ командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися до того приблизно протягом 20 років.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із представниками найбільших підприємств та організацій Волині.