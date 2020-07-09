Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області

Президент ознайомиться з туристичним потенціалом краю та можливостями його розвитку

Президент ознайомиться з туристичним потенціалом краю та можливостями його розвитку

Про це інформують в Офісі президента, повідомляє Regionews.

Відомо, що президент ознайомиться з перебігом реалізації проєктів програми "Велике будівництво" в регіоні, зокрема з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19 (Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече).

Також Зеленський відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку.

У рамках візиту він огляне хід будівництва дитячого садка у селі Крупа Луцького району.

На вході до двору дитсадка вже очікують журналісти, яким міряють температуру, перевіряють документи та вимагають одягати засоби індивідуального захисту.

Біля дитсадка також зібрались десятки правоохоронців та рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський відвідав Буковину.