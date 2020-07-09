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09 липня 2020, 12:19 5

Україна не готова до дистанційного навчання з вересня - президент

09 липня 2020, 12:19 5
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Основна причина - відсутність покриття всієї країни швидкісним мобільним інтернетом
Основна причина - відсутність покриття всієї країни швидкісним мобільним інтернетом
pixabay.com
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року у вересні навчання проходило дистанційно. Для цього потрібно, щоб 3G і 4G було по всій країні.

Про це він повідомив на брифінгу у Волинській області, передає Regionews.

Якщо говорити про вересень, то я вважаю, що технічно ми ще не готові. Для дистанційного навчання необхідно, щоб у нас 3G і 4G були по всій країні", - зазначив президент.

Глава держави додав, що назвати точні розрахунки щодо навчання дітей у школах не можуть із-за ситуації з коронавірусом, яка не завжди прогнозована.

Раніше Regionews повідомляв, що президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з представниками найбільших підприємств та організацій Волині.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця поки не готова відновити навчання у школах у звичайному режимі з 1 вересня, проте влада робить все, щоб школи відкрилися при сприятливих умовах.

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