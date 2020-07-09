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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 13:16 3

Зеленский хочет передать "Укравтодору" дороги местного значения

09 июля 2020, 13:16 3
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Он считает, что в Украине во многих случаях дорог нет
Он считает, что в Украине во многих случаях дорог нет
Фото: Facebook
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По словам президента Владимира Зеленского, все дороги местного значения должны быть переведены на баланс "Укравтодора".

Об этом он заявил во время брифинга в Волынской области, передает RegioNews.

По его словам, это не совпадает с политикой децентрализации, и во многих случаях в Украине дорог нет.

Думаю, через год-два люди увидят, сколько дорог мы построим. А потом все города передадут "Укравтодору" все местные дороги и мы решим эту проблему по крайней мере, на 10 лет", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что его как президента, не интересует вопрос тендеров на строительство дорог, а только быстрый результат.

Наша задача - в течение тех лет, которые нам дал народ Украины показать, что дороги будут строиться. Я вам честно скажу, я не знаю, что там с тендерами и честно, меня это не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный и быстрый результат, тот и строит дороги", - сказал Зеленский.

Напомним, 9 июля Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.

Владимир Зеленский тендер дороги президент Укравтодор
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