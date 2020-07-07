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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 18:32 20

Угорщина поскаржилася Зеленському на забруднення сміттям карпатських річок

07 липня 2020, 18:32 20
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Минулого року угорська сторона також піднімала це питання
Минулого року угорська сторона також піднімала це питання
Фото: haromhatar.hu
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Президент Угорщини Янош Адер написав листа до президента України Володимира Зеленського, у якому закликав вирішити ситуацію із масовим забрудненням сміттям Тиси та менших річок.

Лист опублікований на офіційному сайті президента Угорщини, передає RegioNews.

За його словами, річки несуть велику кількість сміття з України до Угорщини, і з його обсягами угорська влада вже не може впоратися.

Розчаровує, що забруднення Тиси відходами не було зменшено, і що воно несе тривалу загрозу крихкій екосистемі річки. Наші машини вже не в змозі впоратися з купами сміття, які надходять у нестримній кількості", - пише у листі Адер.

Він зазначив, що така ситуація не гідна європейських стандартів. Президент Угорщини наголошує, що основна причина забруднення полягає в тому, що населення скидає свої відходи в заплави річок.

Відомо, що аналогічний лист щодо забруднення ріки Сомеш Адер надіслав президенту Румунії Клаусу Йоганнісу.

Адер зазначив, що угорський уряд неодноразово звертався за допомогою до влади Румунії та України, однак у відповідь було мало дій і ситуація не покращилася.

Він закликав Зеленського використати свій вплив, щоб зупинити забруднення карпатських річок.

Нагадаємо, чиновники Садового визнали, що скинуте на Рівненщині сміття привезли зі Львова.

Володимир Зеленський сміття Угорщина забруднення річка
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