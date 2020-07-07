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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 16:30 5

У Миколаївській області зафіксували масову загибель риби

07 липня 2020, 16:30 5
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На кожному квадратному метрі виявили до 50 мертвих рибин
На кожному квадратному метрі виявили до 50 мертвих рибин
Фото: Facebook
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В Миколаївської області, у Дніпровському лимані зафіксували масову загибель риби.

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, передає RegioNews.

Вчора інспектори Державної екологічної інспекції, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі, виявили масову загибель риби", - написав він.

За словами чиновника, на ділянці довжиною 1000 метрів та шириною 1 метр, на кожен квадратний метр було зафіксовано по 40 мертвих бичків та по 10 загиблих екземплярів атерини.

Державна екологічна інспекція буде з’ясовувати причини мору: вже взяті проби води, щоб провести дослідження у лабораторії", - додав Мальований.

Нагадаємо, на Волині у річці Стир зафіксована масова загибель риби.

риба екологія Миколаїв річка
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