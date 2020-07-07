Київрада вимагає від Зеленського припинити переслідування Порошенка та активістів

Відповідний документ підтримали 68 депутатів

Відповідний документ підтримали 68 депутатів

Фото: eurosolidarity.org

На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до президента Володимиру Зеленському з вимогою припинити політичні переслідування щодо п'ятого президента Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців та активістів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прессслужбу "Європейської Солідарності".

Секретар Київради та голова Київської міської організації політичної партії "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів заявив, що міська рада не буде мовчати, "коли в країні почалися політичні репресії".

Депутати Київради глибоко стурбовані і обурені тим конвеєром кримінальних проваджень, якими нова влада протягом року намагається дискредитувати своїх політичних опонентів", - йдеться у повідомленні.

У тексті звернення зазначається, що "політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюється з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування в інформаційному просторі проросійського наративу - це свідчення того, що Україна вкотре опинилася перед великими політичними потрясіннями".

Депутат Київради від "ЄС" Вадим Сторожук заявив, що політики категорично засуджують спроби вибіркового правосуддя по відношенню до Порошенка.

Відповідний документ підтримали 68 депутатів, один висловився проти. Всього в Київраді 120 депутатів.

Нагадаємо, адвокати п'ятого президента України і народного депутата фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявили відвід 12 прокурорам у справі і генеральному прокурору Ірині Венедіктовій.

Раніше адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков записав відео-відповідь генеральному прокурору Ірині Венедіктовій.