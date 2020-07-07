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07 липня 2020, 17:31 1

Рейтинги партії Зеленського на Сході України впали до 27% - СОЦИС

07 липня 2020, 17:31 1
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Партія Петра Порошенка "Євросолідарність" у відсотках наздоганяє рейтинги "Слуг народу" на східній Україні
Партія Петра Порошенка "Євросолідарність" у відсотках наздоганяє рейтинги "Слуг народу" на східній Україні
Фото з відкритих джерел
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Особистий рейтинг президента Володимира Зеленськогона Сходы України від березня до червня впав із 40,4 до 25,6%.

Такі дані оприлюднив центр соціологічних досліджень СОЦИС на підставі проведеного опитування мешканців східних регіонів України, пише RegioNews.

Якби вибори президента відбувалися у кінці червня, то за Володимира Зеленського проголосували би рекордно малі 25,6%. Ще в березні Зеленського готові були підтримати 40,4% виборців.

За Петра Порошенка проголосувало би 14,7% виборців, що майже на 3% більше, ніж в березні.

Трійку лідерів у президентських перегонах замкнув би Юрій Бойко з 11% голосів. Він теж покращив свій результат порівняно з березнем на 3%.

У рейтингу політичних партій на парламентських виборах поки що лідирує пропрезидентська "Слуга народу", але її підтримка електоратом тане на очах. За "Слуг" готові проголосувати 26,6% виборців, тоді як за "Євросолідарність" - вже 21,3%.

5-відсотковий бар`єр на парламентських виборах подолали б також ОПЗЖ (18,6%), "Батьківщина" (7,3%) та партія Ігоря Смєшка "Сила і честь" (5%).

Раніше повідомлялося, що за соціологічними даними за партію "Слуга народу" готові проголосувати менше 30% громадян.

вибори Володимир Зеленський рейтинг Слуга народа ОПЗЖ Петро Порошенко президент Батьківщина парламент Європейська солідарність Юрій Бойко
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