Венгрия пожаловалась Зеленскому на загрязнение мусором карпатских рек

В прошлом году венгерская сторона также поднимала этот вопрос

В прошлом году венгерская сторона также поднимала этот вопрос

Фото: haromhatar.hu

Президент Венгрии Янош Адер написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленского, в котором призвал решить ситуацию с массовым загрязнением мусором Тисы и меньших рек.

Письмо опубликовано на официальном сайте президента Венгрии, передает RegioNews.

По его словам, реки несут большое количество мусора из Украины в Венгрию, и с его объемами венгерские власти уже не могут справиться.

Разочаровывает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено, и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки. Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве", - пишет в письме Адер.

Он отметил, что такая ситуация не достойна европейских стандартов. Президент Венгрии отмечает, что основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек.

Известно, что аналогичное письмо о загрязнении реки Сомеш Адер отправил президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Адер отметил, что венгерское правительство неоднократно обращалось за помощью к властям Румынии и Украины, однако в ответ было мало действий и ситуация не улучшилась.

Он призвал Зеленского использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение карпатских рек.

Напомним, чиновники Садового признали, что сброшенный на Ровенщине мусор привезли со Львова.