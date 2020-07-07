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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 18:32 20

Венгрия пожаловалась Зеленскому на загрязнение мусором карпатских рек

07 июля 2020, 18:32 20
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В прошлом году венгерская сторона также поднимала этот вопрос
В прошлом году венгерская сторона также поднимала этот вопрос
Фото: haromhatar.hu
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Президент Венгрии Янош Адер написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленского, в котором призвал решить ситуацию с массовым загрязнением мусором Тисы и меньших рек.

Письмо опубликовано на официальном сайте президента Венгрии, передает RegioNews.

По его словам, реки несут большое количество мусора из Украины в Венгрию, и с его объемами венгерские власти уже не могут справиться.

Разочаровывает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено, и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки. Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве", - пишет в письме Адер.

Он отметил, что такая ситуация не достойна европейских стандартов. Президент Венгрии отмечает, что основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек.

Известно, что аналогичное письмо о загрязнении реки Сомеш Адер отправил президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Адер отметил, что венгерское правительство неоднократно обращалось за помощью к властям Румынии и Украины, однако в ответ было мало действий и ситуация не улучшилась.

Он призвал Зеленского использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение карпатских рек.

Напомним, чиновники Садового признали, что сброшенный на Ровенщине мусор привезли со Львова.

Владимир Зеленский мусор Венгрия загрязнение река
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