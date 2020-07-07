Венгрия пожаловалась Зеленскому на загрязнение мусором карпатских рек
Президент Венгрии Янош Адер написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленского, в котором призвал решить ситуацию с массовым загрязнением мусором Тисы и меньших рек.
Письмо опубликовано на официальном сайте президента Венгрии, передает RegioNews.
По его словам, реки несут большое количество мусора из Украины в Венгрию, и с его объемами венгерские власти уже не могут справиться.
Разочаровывает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено, и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки. Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве", - пишет в письме Адер.
Он отметил, что такая ситуация не достойна европейских стандартов. Президент Венгрии отмечает, что основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек.
Известно, что аналогичное письмо о загрязнении реки Сомеш Адер отправил президенту Румынии Клаусу Йоханнису.
Адер отметил, что венгерское правительство неоднократно обращалось за помощью к властям Румынии и Украины, однако в ответ было мало действий и ситуация не улучшилась.
Он призвал Зеленского использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение карпатских рек.
Напомним, чиновники Садового признали, что сброшенный на Ровенщине мусор привезли со Львова.