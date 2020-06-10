Чиновники Садового визнали, що скинуте на Рівненщині сміття привезли зі Львова

Львів`яни заключили договір про утилізацію відходів з місцевими комунальниками

Львів`яни заключили договір про утилізацію відходів з місцевими комунальниками

Фото: Рівненські новини

На Рівненщину приїхали чиновники Львівської міської ради, щоб з`ясувати, чиє саме сміття скинули вчора поблизу селища Копані. Вони визнали, що відходи привезли зі Львова і домовилися про утилізацію з рівненськими комунальниками.

Про це пише видання Рівненські новини, передає RegioNews.

На місце події прибули представники Львівської міської ради на чолі з директором департаменту з питань поводження з відходами Романом Олійником. Вивчивши документи, а також оглянувши купу сміття, чиновники визнали, що відходи привезли в Копані зі Львова.

Чиновники забрали медичні пробірки, виявлені на звалищі, з метою їх подальшої утилізації та заключили договір з Демидівським ВУЖКГ про утилізацію незаконно викинутого побутового сміття.

Нагадаємо, вчора на Рівненщині знайшли 20 тонн побутового сміття та використані пробірки для аналізів на коронавірус, які незаконно скинули поблизу селища Копані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статею 239 "Забруднення, або псування земель".