Лікарні Києва, де лікують хворих COVID-19, заповнені на 39%, - Кличко

За минулу добу коронавірус у Києві підтвердили у 59 людей

За минулу добу коронавірус у Києві підтвердили у 59 людей

Фото: Facebook

Медичні заклади Києва, у яких лікують хворих коронавірусом, заповнені на 39 %.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Заповнення ліжок в лікарнях, де лікують хворих коронавірусом, сьогодні становить 39%. Це, нагадаю, в медустановах першої хвилі - в восьми лікарнях і 2 пологових будинках, де в цілому ми підготували майже 900 місць", - сказав Кличко.

Він додав, що у лікарнях другої хвилі вже розгорнуто 800 ліжок.

За словами мера Києва, упродовж минулої доби було виявлено COVID-19 у 59 людей, зокрема захворіли четверо медиків.

Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 5602 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - додав Кличко.

Він також повідомив, що комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години.

Однак робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

Кличко зазначив, що всі вони повинні працювати із дотриманням санітарних норм і регламентів.

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Нагадаємо, станом на 6 липня загальна кількість інфікованих в Україні становить 49 043 осіб, за минулу добу заразилися 543 людини.