09:49  06 липня
Добовий показник COVID-19 в Україні знизився, зафіксовано 543 нових випадки
10:32  06 липня
У західних областях залишаються підтопленими п'ять населених пунктів
08:19  06 липня
Доба на Донбасі: окупанти 8 разів порушили режим тиші
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 12:56 16

Лікарні Києва, де лікують хворих COVID-19, заповнені на 39%, - Кличко

06 липня 2020, 12:56 16
Читайте также на русском языке
За минулу добу коронавірус у Києві підтвердили у 59 людей
За минулу добу коронавірус у Києві підтвердили у 59 людей
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Медичні заклади Києва, у яких лікують хворих коронавірусом, заповнені на 39 %.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Заповнення ліжок в лікарнях, де лікують хворих коронавірусом, сьогодні становить 39%. Це, нагадаю, в медустановах першої хвилі - в восьми лікарнях і 2 пологових будинках, де в цілому ми підготували майже 900 місць", - сказав Кличко.

Він додав, що у лікарнях другої хвилі вже розгорнуто 800 ліжок.

За словами мера Києва, упродовж минулої доби було виявлено COVID-19 у 59 людей, зокрема захворіли четверо медиків.

Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 5602 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - додав Кличко.

Він також повідомив, що комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години.

Однак робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

Кличко зазначив, що всі вони повинні працювати із дотриманням санітарних норм і регламентів.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 6 липня загальна кількість інфікованих в Україні становить 49 043 осіб, за минулу добу заразилися 543 людини.

Київ Віталій Кличко брифінг коронавірус карантин лікарні
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
СБУ запобігла діяльності мобільних псевдооператорів "Л/ДНР"
06 липня 2020, 11:40
Інвестори банку "Аркада" протестують під стінами КМДА
06 липня 2020, 10:51
Віктор Ляшко: 80% українців переносять коронавірус у легкому стані
06 липня 2020, 10:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »