Добовий показник COVID-19 в Україні знизився, зафіксовано 543 нових випадки
Станом на 6 липня загальна кількість інфікованих в Україні становить 49 043 осіб, за минулу добу заразилися 543 людини.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на СOVID-19 визначається у Львівській області – 104, Рівненській області – 82, Закарпатській області – 54 та місті Київ - 59", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Всього в країні померли від вірусу 1262 осіб, у тому числі за минулу добу - 13. Одужали від хвороби 21 703, з них за добу - 327.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 1967 випадків;
- Волинська область — 2752 випадки;
- Дніпропетровська область — 1115 випадків;
- Донецька область — 681 випадок;
- Житомирська область — 1468 випадків;
- Закарпатська область — 3375 випадків;
- Запорізька область — 597 випадків;
- Івано-Франківська область — 2700 випадків;
- Кіровоградська область — 659 випадків;
- м. Київ — 5602 випадки;
- Київська область — 2789 випадків;
- Львівська область — 6301 випадок;
- Луганська область — 84 випадки;
- Миколаївська область — 461 випадок;
- Одеська область — 1883 випадки;
- Полтавська область — 324 випадки;
- Рівненська область — 4190 випадків;
- Сумська область — 321 випадок;
- Тернопільська область — 2101 випадок;
- Харківська область — 2371 випадок;
- Херсонська область — 196 випадків;
- Хмельницька область — 842 випадки;
- Чернівецька область — 5018 випадків;
- Черкаська область — 670 випадків;
- Чернігівська область — 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 5 липня в Україні 48500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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