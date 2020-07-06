Добовий показник COVID-19 в Україні знизився, зафіксовано 543 нових випадки

За минулу добу найбільше випадків виявили у Львівській, Рівненській областях і Києві

За минулу добу найбільше випадків виявили у Львівській, Рівненській областях і Києві

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Станом на 6 липня загальна кількість інфікованих в Україні становить 49 043 осіб, за минулу добу заразилися 543 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на СOVID-19 визначається у Львівській області – 104, Рівненській області – 82, Закарпатській області – 54 та місті Київ - 59", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Всього в країні померли від вірусу 1262 осіб, у тому числі за минулу добу - 13. Одужали від хвороби 21 703, з них за добу - 327. Ситуація в регіонах виглядає наступним чином: Вінницька область — 1967 випадків;

Волинська область — 2752 випадки;

Дніпропетровська область — 1115 випадків;

Донецька область — 681 випадок;

Житомирська область — 1468 випадків;

Закарпатська область — 3375 випадків;

Запорізька область — 597 випадків;

Івано-Франківська область — 2700 випадків;

Кіровоградська область — 659 випадків;

м. Київ — 5602 випадки;

Київська область — 2789 випадків;

Львівська область — 6301 випадок;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1883 випадки;

Полтавська область — 324 випадки;

Рівненська область — 4190 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2101 випадок;

Харківська область — 2371 випадок;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5018 випадків;

Черкаська область — 670 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Нагадаємо, станом на 5 липня в Україні 48500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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