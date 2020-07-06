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Добовий показник COVID-19 в Україні знизився, зафіксовано 543 нових випадки
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06 липня 2020, 09:49 2

Добовий показник COVID-19 в Україні знизився, зафіксовано 543 нових випадки

06 липня 2020, 09:49 2
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За минулу добу найбільше випадків виявили у Львівській, Рівненській областях і Києві
За минулу добу найбільше випадків виявили у Львівській, Рівненській областях і Києві
pixabay.com
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Станом на 6 липня загальна кількість інфікованих в Україні становить 49 043 осіб, за минулу добу заразилися 543 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на СOVID-19 визначається у Львівській області – 104, Рівненській області – 82, Закарпатській області – 54 та місті Київ - 59", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього в країні померли від вірусу 1262 осіб, у тому числі за минулу добу - 13. Одужали від хвороби 21 703, з них за добу - 327.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 1967 випадків;
  • Волинська область — 2752 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1115 випадків;
  • Донецька область — 681 випадок;
  • Житомирська область — 1468 випадків;
  • Закарпатська область — 3375 випадків;
  • Запорізька область — 597 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2700 випадків;
  • Кіровоградська область — 659 випадків;
  • м. Київ — 5602 випадки;
  • Київська область — 2789 випадків;
  • Львівська область — 6301 випадок;
  • Луганська область — 84 випадки;
  • Миколаївська область — 461 випадок;
  • Одеська область — 1883 випадки;
  • Полтавська область — 324 випадки;
  • Рівненська область — 4190 випадків;
  • Сумська область — 321 випадок;
  • Тернопільська область — 2101 випадок;
  • Харківська область — 2371 випадок;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 842 випадки;
  • Чернівецька область — 5018 випадків;
  • Черкаська область — 670 випадків;
  • Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 5 липня в Україні 48500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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