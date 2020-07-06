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06 липня 2020, 10:51 13

Інвестори банку "Аркада" протестують під стінами КМДА

06 липня 2020, 10:51 13
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Протестувальники вимагають добудувати їх квартири
Протестувальники вимагають добудувати їх квартири
Фото: Вечірній Київ
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Біля Київської міської державної адміністрації знову вийшли на масовий мітинг протесту постраждалі інвестори банку "Аркада".

Про це повідомляє RegioNews.

На акцію вийшли кілька сотень людей, які вклали гроші в квартири банку "Аркада" - РК "Еврика", "Патріотики", "Патріотики на озерах", вони вимагають від влади відновити будівництво ЖК.

Учасники акції тримають прапори та плакати з написами: "Недобудови Аркади - вина влади!", "Кличко! Виконуй рішення суду", "Кличко - мер рейдерів".

Поруч зі входом в КМДА протестувальники також встановили 8 наметів.

На сходах перед будівлею мерії інвестори розмістили макети незавершених будівель, а діти намалювали на сходах крейдою будинки.

Нагадаємо, понад 12 тисяч вкладників півтора року не можуть отримати своє житло.

Раніше повідомлялося, що протестувальники встановили біля банку "Аркада" на вул. Інститутській наметове містечко з картонними муляжами багатоповерхівок.

Київ протест митинг КМДА Віталій Кличко
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