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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июля 2020, 12:56 2

Больницы Киева, где лечат больных COVID-19, заполнены на 39%, - Кличко

06 июля 2020, 12:56 2
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За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили в 59 человек
За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили в 59 человек
Фото: Facebook
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Медицинские учреждения Киева, в которых лечат больных коронавирусом, заполнены на 39%.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, сегодня составляет 39%. Это, напомню, в медучреждениях первой волны - в восьми больницах и 2 родильных домах, где в целом мы подготовили почти 900 мест", - сказал Кличко.

Он добавил, что в больницах второй волны уже развернуто 800 коек.

По словам мэра Киева, за прошедшие сутки было выявлено COVID-19 у 59 человек, в том числе заболели четверо медиков.

Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева. На сегодня в столице уже 5602 подтвержденных случаях заболевания COVID-19", - добавил Кличко.

Он также сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Однако работа развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий ограничена до 22 часов.

Кличко отметил, что все они должны работать с соблюдением санитарных норм и регламентов.

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Напомним, по состоянию на 6 июля общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек, за прошедшие сутки заразились 543 человека.

Киев Виталий Кличко брифинг коронавирус карантин больницы
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