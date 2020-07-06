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06 липня 2020, 11:40

СБУ запобігла діяльності мобільних псевдооператорів "Л/ДНР"

06 липня 2020, 11:40
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Організаторами нелегального бізнесу виявилися жителі Житомира та Києва
Організаторами нелегального бізнесу виявилися жителі Житомира та Києва
Фото з відкритих джерел
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Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили та блокували незаконну діяльність угруповання, що сприяло мобільним псевдооператорам "Л/ДНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає RegioNews.

Наголошується, що зловмисниками виявилися жителі столиці та Житомира. За допомогою спеціального програмного забезпечення і устаткування вони забезпечували заміну номерів абонентів.

Таким чином зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів "Фенікс" і "Лугаком" з території "Л/ДНР" і Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів", - повідомили правоохоронці.

Згідно з висновком експертів, подібна діяльність шкодить репутації України як міжнародного партнера у сфері організації зв'язку та світових інвесторів.

Під час обшуків були виявлені документальні матеріали, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв'язку України, які доводять протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила групу жителів Харківського та Київського регіонів, які виготовляли підроблені дипломи українських вузів і продавали їх бойовикам "ДНР".

ЛНР СБУ Київ затримання Житомир ДНР
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