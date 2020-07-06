Віктор Ляшко: 80% українців переносять коронавірус у легкому стані

Вони лікуються амбулаторно під наглядом лікарів

Вони лікуються амбулаторно під наглядом лікарів

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Госпіталізація у зв'язку із захворюванням Covid-19 потрібна для 20% українців, 80% переносять коронавірус в легкому стані.

Про це в ефірі каналу 24 заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Їх не треба госпіталізувати на ліжка, де вони можуть отримати внутрішнє інфікування іншими хворобами. Вони проходять лікування амбулаторно під медичним наглядом", — підкреслив він.

За словами Ляшка, в Україні зараз коефіцієнт госпіталізації 19.

У той же час в різних областях по-різному, в Закарпатській області десь 29-31% хворих потрапляє в лікарні. Коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі", — зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, станом на 6 липня загальне число інфікованих в Україні становить 49 043 осіб, за минулу добу заразилися 543 людини.