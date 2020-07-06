09:49  06 липня
Добовий показник COVID-19 в Україні знизився, зафіксовано 543 нових випадки
10:32  06 липня
У західних областях залишаються підтопленими п'ять населених пунктів
08:19  06 липня
Доба на Донбасі: окупанти 8 разів порушили режим тиші
UA | RU
UA | RU
06 липня 2020, 10:41 3

Віктор Ляшко: 80% українців переносять коронавірус у легкому стані

06 липня 2020, 10:41 3
Читайте также на русском языке
Вони лікуються амбулаторно під наглядом лікарів
Вони лікуються амбулаторно під наглядом лікарів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Госпіталізація у зв'язку із захворюванням Covid-19 потрібна для 20% українців, 80% переносять коронавірус в легкому стані.

Про це в ефірі каналу 24 заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Їх не треба госпіталізувати на ліжка, де вони можуть отримати внутрішнє інфікування іншими хворобами. Вони проходять лікування амбулаторно під медичним наглядом", — підкреслив він.

За словами Ляшка, в Україні зараз коефіцієнт госпіталізації 19.

У той же час в різних областях по-різному, в Закарпатській області десь 29-31% хворих потрапляє в лікарні. Коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі", — зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, станом на 6 липня загальне число інфікованих в Україні становить 49 043 осіб, за минулу добу заразилися 543 людини.

коронавірус Україна карантин зараження МОЗ Віктор Ляшко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 липня 2020, 19:30
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »