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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 16:12 7

Смолій заявив, що його відставка - це протест і "червона лінія"

03 липня 2020, 16:12 7
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Він не назвав прізвищ людей, які здійснювали щодо нього політичний тиск
Він не назвав прізвищ людей, які здійснювали щодо нього політичний тиск
Фото: скріншот відео
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Виступаючи перед депутатами, голова НБУ Яків Смолій заявив, що прийняв важке рішення про відставку через політичний тиск, і попередив, що цей тиск може дорого коштувати для української економіки.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Смолій зазначив, що тиск здійснювався через суди, мітинги, інформаційні атаки, необгрунтовані оцінки політики НБУ, а також використання ради НБУ для створення корпоративного конфлікту.

Чи означає моя відставка, що незалежність НБУ вдалося зламати? Ні. Це протест, це сигнал, це попередження, це червона лінія. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - сказав Смолій.

Він додав, що команда правління і "кілька тисяч висококласних професіоналів залишаються працювати в НБУ", щоб зберегти макроекономічну і фінансову стабільність.

Нагадаємо, 1 липня про свою відставку із-за постійного політичного тиску заявив голова НБУ Яків Смолій.

Президент Зеленський зареєстрував у Верховній раді проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку Смолія.

заява НБУ Верховна Рада Яків Смолій
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