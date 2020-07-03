Названі нардепи, які ігнорували голосування Ради в червні

Низькі показники голосувань у червні зафіксовані у фракції ОПЗЖ

Низькі показники голосувань у червні зафіксовані у фракції ОПЗЖ

Фото: Верховна Рада України

У червні депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" пропустили половину голосувань Верховної Ради України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Комітету виборців України.

Наголошується, що в середньому один депутат ОПЗЖ взяв участь лише у 54% голосувань.

Серед депутатів ОПЗЖ, майже не голосували в червні: Сергій Ларін (проголосував 1 раз за місяць, взяв участь у 0,26% голосувань), Тарас Козак (2 голосування, 0,51%), Ігор Абрамович (6 голосувань, 1%), Юлія Льовочкіна (7 голосувань, 1%), Сергій Льовочкін (9 голосувань, 2%), Вадим Рабинович (19 голосувань, 4%), Вадим Столар (23 голосування, 5%)", - сказано у повідомленні.

У КВУ зазначили, що крім ОПЗЖ відзначилися депутати партії "За майбутнє". В середньому один депутат цієї політсили взяв участь у 60% голосувань. Нардепи ВО "Батьківщина" в середньому взяли участь у 65% голосувань.

Високі результати показали депутати групи "Довіра" (73%) і фракції "Голос"(74%).

Найчастіше у червні голосували (натискали "за", "проти", "утримався") депутати "Європейської солідарності" (77%) та "Слуги народу" (84%). Лише один народний депутат взяв участь у всіх 100% голосувань протягом місяця — це Олександр Бакумов", - зазначили в КВУ.

Всього за минулий місяць в парламенті відбулося 391 голосування.

КВУ назвавши депутатів, які ігнорували голосування Ради у червні Комітет виборців проаналізував доля депутатів... Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ П'ятниця, 3 липня 2020 р.

Раніше в КВУ повідомляли, хто з народних депутатів пропускав засідання парламенту у червні.