У "Слузі народу” 80% фракції готові підтримати відставку Смолія
Більшість депутатів фракції "Слуга народу" готова підтримати відставку голови Національного банку Якова Смолія.
Про це під час спілкування із журналістами заявив нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
Нардеп зазначив, що деякі народні депутати вважають, що це питання не на часі.
Близько 80% фракції будуть підтримувати, 20% - швидше за все ні. Можливо, думка змінилася з цього приводу після вчорашнього рішення профільного комітету", - сказа Качура.
Він додав, що після відповідей Смолія на ті претензії, які йому були озвучені, як голові Національного банку, кожен депутат буде визначатися, як йому голосувати.
Нагадаємо, 1 липня про свою відставку із-за постійного політичного тиску заявив голова НБУ Яків Смолій.
Президент Зеленський зареєстрував у Верховній раді проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.
Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку Смолія.