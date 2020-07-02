Зеленський подав у Раду постанову про звільнення глави НБУ
Законопроєкт №3772 вже зареєстрований
Законопроєкт №3772 вже зареєстрований
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
Про це свідчать дані на сайті парламенту, повідомляє RegioNews.
Постанова №3772 внесли до Ради сьогодні, 2 липня.
Текст проєкту постанови на сайті парламенту поки немає, документ на даний момент опрацьовується в комітеті.
Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву парламенту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Нацбанку Яків Смолій написав на ім'я президента заяву про відставку з-за "систематичного політичного тиску".
на відставку Смолія відреагували в Офісі президента і "Слуги народу".
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