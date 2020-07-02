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02 липня 2020, 12:04 19

Зеленський подав у Раду постанову про звільнення глави НБУ

02 липня 2020, 12:04 19
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Законопроєкт №3772 вже зареєстрований
Законопроєкт №3772 вже зареєстрований
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, повідомляє RegioNews.

Постанова №3772 внесли до Ради сьогодні, 2 липня.

Текст проєкту постанови на сайті парламенту поки немає, документ на даний момент опрацьовується в комітеті.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Нацбанку Яків Смолій написав на ім'я президента заяву про відставку з-за "систематичного політичного тиску".

на відставку Смолія відреагували в Офісі президента і "Слуги народу".

Володимир Зеленський ВР НБУ президент законопроєкт Яків Смолій
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