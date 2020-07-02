Зеленський подав у Раду постанову про звільнення глави НБУ

Законопроєкт №3772 вже зареєстрований

Законопроєкт №3772 вже зареєстрований

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, повідомляє RegioNews.

Постанова №3772 внесли до Ради сьогодні, 2 липня.

Текст проєкту постанови на сайті парламенту поки немає, документ на даний момент опрацьовується в комітеті.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Нацбанку Яків Смолій написав на ім'я президента заяву про відставку з-за "систематичного політичного тиску".

на відставку Смолія відреагували в Офісі президента і "Слуги народу".