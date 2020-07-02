Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку Смолія

Раніше президент Зеленський вніс до Ради постанову про його звільнення

Раніше президент Зеленський вніс до Ради постанову про його звільнення

Фото: Facebook

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади Голови Національного банку України.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади голови НБУ", - написав Железняк.

Він також додав, що проект постанови про його звільнення підтримали 16 народних депутатів.

Железняк додав, що члени комітету не отримали інформацію про те, хто саме чинив політичний тиск на Смолія, і пообіцяв, що буде запитувати цю інформацію в залі парламенту.

Нагадаємо, 1 липня про свою відставку через постійний політичний тиск заявив голова НБУ Яків Смолій.

Також на відставку Смолія відреагували в Офісі президента і "Слуги народу". Президент Зеленський зареєстрував у Верховній раді проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.