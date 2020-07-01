Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НБУ.

Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.