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01 липня 2020, 21:34 8

Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку

01 липня 2020, 21:34 8
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За його словами, причиною рішення став постійний політичний тиск
За його словами, причиною рішення став постійний політичний тиск
Фото: НБУ
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Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав президенту України заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НБУ.

Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.

Сьогодні Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Президенту України заяву про звільнення у...

Опубліковано Національний банк України Середа, 1 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра освіти Сергія Шкарлета

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