Рада не буде розглядати відставку Терентьєва

Він продовжить керувати АМКУ

Він продовжить керувати АМКУ

Верховна Рада не буде розглядати відставку Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Букви.

Сьогодні нардепи на позачерговому засіданні мали розглядати постанову про звільнення Терентьєва.

Однак на початку засідання в робочому чаті "Слуг народу" голова фракції Давид Арахамія повідомив, що Терентьєв анулював свою заяву про відкликання.

Терентьєв тільки що анулював свою заяву про відкликання – розходимося полюбовно. Залишається в команді. Виступати не буде в залі", – написав він.

Нагадаємо, 1 липня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку.

2 липня Терентьєв передумав і відкликав свою заяву.