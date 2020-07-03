Рада не буде розглядати відставку Терентьєва
Він продовжить керувати АМКУ
Він продовжить керувати АМКУ
Верховна Рада не буде розглядати відставку Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Букви.
Сьогодні нардепи на позачерговому засіданні мали розглядати постанову про звільнення Терентьєва.
Однак на початку засідання в робочому чаті "Слуг народу" голова фракції Давид Арахамія повідомив, що Терентьєв анулював свою заяву про відкликання.
Терентьєв тільки що анулював свою заяву про відкликання – розходимося полюбовно. Залишається в команді. Виступати не буде в залі", – написав він.
Нагадаємо, 1 липня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку.
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