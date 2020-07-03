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03 липня 2020, 15:18 12

Рада не буде розглядати відставку Терентьєва

03 липня 2020, 15:18 12
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Верховна Рада не буде розглядати відставку Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Букви.

Сьогодні нардепи на позачерговому засіданні мали розглядати постанову про звільнення Терентьєва.

Однак на початку засідання в робочому чаті "Слуг народу" голова фракції Давид Арахамія повідомив, що Терентьєв анулював свою заяву про відкликання.

Терентьєв тільки що анулював свою заяву про відкликання – розходимося полюбовно. Залишається в команді. Виступати не буде в залі", – написав він.

Нагадаємо, 1 липня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку.

2 липня Терентьєв передумав і відкликав свою заяву.

Давид Арахамія відставка нардепи Верховна Рада АМКУ голосування Юрій Терентьєв
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