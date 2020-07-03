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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 16:12 7

Смолий заявил, что его отставка - это протест и "красная линия"

03 июля 2020, 16:12 7
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Он не назвал фамилий людей, которые совершали в отношении него политическое давление
Он не назвал фамилий людей, которые совершали в отношении него политическое давление
Фото: скриншот видео
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Выступая перед депутатами, глава НБУ Яков Смолий заявил, что принял тяжелое решение об отставке из-за политического давления, и предупредил, что это давление может дорого стоить для украинской экономики.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Смолий отметил, что давление осуществлялось через суды, митинги, информационные атаки, необоснованные оценки политики НБУ, а также использование совета НБУ для создания корпоративного конфликта.

Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - сказал Смолий.

Он добавил, что команда правления и "несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ", чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Напомним, 1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

заявление НБУ Верховная Рада Яков Смолий
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