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25 червня 2020, 18:06 3

Активісти вимагають від голови Харківської ОДА пояснити сумнівні кадрові рішення

25 червня 2020, 18:06 3
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Націонал-патріотичні організації протестують проти можливого призначення на посаду першого заступника голови адміністрації Валерії Мураєвої
Націонал-патріотичні організації протестують проти можливого призначення на посаду першого заступника голови адміністрації Валерії Мураєвої
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Громадськість Харкова вимагає від Олексія Кучера не перетворювати державні установи на філіали політичних партій, і готова до рішучих дій, щоб не допустити сепаратистського реваншу у регіоні

Про акції протесту повідомляє НВР "Правий Сектор" на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

У акції взяли участь НВР "Правий Сектор", "Національний Корпус", ВПО "Фрайкор", ВО "Свобода", ВГО "Сокіл", Харківська обласна громадська організація "Спілка ветеранів АТО", "Євромайдан Харків", "Ветеранське Братерство Харків" та суспільні діячі міста Харкова та Харківської області.

Вони підписали колективне звернення до голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера з вимогою підтвердити або спростувати інформацію про призначення Мураєвої першим заступником голови ОДА.

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Опубліковано ПРАВИЙ СЕКТОР / Харківщина Четвер, 25 червня 2020 р.

Нагадаємо, нещодавно харківською ОДА прокотилася низка резонансних звільнень ТОП-чиновників. Крім того, Кучер взяв на роботу чиновника, звільненого з Херсонської ОДА після концерту з відвертими танцями до 8 березня.

Після цього Кучер заходився реформувати структуру і чисельність харківської ОДА. Він підписав розпорядження про скорочення майже 200 посад і створення департаменту цифрової трансформації регіону.

Минулого тижня в деяких харківських ЗМІ з`явилася інформація про те, що на посаду першого заступника Кучера розглядають кандидатуру Валерії Мураєвої.

Довідка:

Валерія Мураєва, 43 роки, депутатка харківської обласної ради. Дружина відомого політика Євгенія Мураєва.

Євге́ній Мураєв — проросійський політик, депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань. Член комітету ВРУ з питань податкової та митної політики від Опозиційного блоку. З 3 червня 2016 позафракційний. Відомий українофобськими та проросійськими поглядами

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