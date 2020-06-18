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18 червня 2020, 14:11 7

Профільний комітет не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

18 червня 2020, 14:11 7
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Фото: Вікіпедія
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Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Сегодня".

Про негативному рішенні повідомила секретар комітету Наталія Піпа.

Профільний комітет не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти", – сказала Піпа після засідання комітету.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" не приймала рішення про підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. При цьому президент України Володимир Зеленський, який брав участь у засіданні фракції по відеозв'язку, просив монобільшість підтримати призначення.

Нагадаємо, 17 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

нардепи Верховна Рада міністр освіти Міністерство Кандидат комітет Сергій Шкарлет
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