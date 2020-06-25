ЦВК зареєструвала нового нардепа від "Батьківщини"

Сергій Євтушок замінить у парламенті Ольгу Бєлькову

Сергій Євтушок замінить у парламенті Ольгу Бєлькову

Фото: УП

Центральна виборча комісія України зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка від "Батьківщини" замість Ольги Бєлькової, яка склала депутатські повноваження.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, пише Regionews.

ЦВК визнала обраним та зареєструвала Євтушка нардепом на виборах 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, 18 червня Рада позбавила повноважень депутата "Батьківщини" Ольгу Бєлькову Перед тим вона заявила, що добровільно складає мандат з особистих причин.

Довідка:

Сергій Євтушок - 1973 року народження, проживає в місті Сарни Рівненської області. Був включений до виборчого списку "Батьківщини" під №25".

Євтушок був народним депутатом у попередньому скликанні Ради. Тоді він пройшов по 156 мажоритарному кругу.