15:16  25 червня
Кабмін погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА
17:19  25 червня
Вступна кампанія в Україні розпочнеться 1 серпня
16:39  25 червня
Представники черкаського осередку "Батьківщини" заявили про тиск на їхній бізнес з боку СБУ
UA | RU
UA | RU
25 червня 2020, 17:36 3

ЦВК зареєструвала нового нардепа від "Батьківщини"

25 червня 2020, 17:36 3
Читайте также на русском языке
Сергій Євтушок замінить у парламенті Ольгу Бєлькову
Сергій Євтушок замінить у парламенті Ольгу Бєлькову
Фото: УП
Читайте также
на русском языке

Центральна виборча комісія України зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка від "Батьківщини" замість Ольги Бєлькової, яка склала депутатські повноваження.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, пише Regionews.

ЦВК визнала обраним та зареєструвала Євтушка нардепом на виборах 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, 18 червня Рада позбавила повноважень депутата "Батьківщини" Ольгу Бєлькову Перед тим вона заявила, що добровільно складає мандат з особистих причин.

Довідка:

Сергій Євтушок - 1973 року народження, проживає в місті Сарни Рівненської області. Був включений до виборчого списку "Батьківщини" під №25".

Євтушок був народним депутатом у попередньому скликанні Ради. Тоді він пройшов по 156 мажоритарному кругу.

Верховна Рада нардепи Батьківщина ЦВК Сергій євтушок
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Представники черкаського осередку "Батьківщини" заявили про тиск на їхній бізнес з боку СБУ
25 червня 2020, 16:39
Зеленський вважає, що Третьякова повинна скласти з себе повноваження - джерело
24 червня 2020, 21:13
Третьякова повинна скласти мандат – Володимир Гройсман
24 червня 2020, 20:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Дубінський і Ко: хранителі Півночі
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »