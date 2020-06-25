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25 червня 2020, 17:19 5

Вступна кампанія в Україні розпочнеться 1 серпня

25 червня 2020, 17:19 5
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Електронні заяви можна буде подавати до 22 серпня
Електронні заяви можна буде подавати до 22 серпня
Фото з відкритих джерел
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Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня, заяви на вступ можна буде подавати до 22 серпня

Про це повідомляють в Міністерстві освіти і науки України, пише Regionews.

Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня", - сказала заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій на брифінгу в четвер.

За її словами, електронні заяви на вступ до вишів можна буде подавати до 22 серпня.

Вона додала, що якщо абітурієнт до цього часу не отримає свідоцтво про середню освіту, то він зможе подати заяви не вступ без такого свідоцтва, але з записом про його замовлення. Сам оригінал можна буде подати на початку навчання.

Нагадаємо, 22 червня, Державна комісія з ТЕБ та НС дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня.

21 червня, президент Зеленський підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації через епідемію коронавірусу.

освіта Міносвіти Міністерство ЗНО абітурієнт виш свідоцтво вступна кампанія
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