Суд не зміг оштрафувати Зеленського за каву в Хмельницькому

Суд розглянув адмінпротокол, який склала поліція на президента Зеленського

Суд розглянув адмінпротокол, який склала поліція на президента Зеленського

Фото: Офіс президента

Хмельницький міськрайонний суд наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень на голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета та мера Хмельницького Олександра Симчишина через відвідування кафе у Хмельницькому 3 червня під час карантину.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання суду, передає RegioNews.

Таке рішення оголосив суддя Андрій Місінкевич.

Також суд звернувся до Верховного суду із проханням роз'яснити, чи можна оштрафувати президента Зеленського, оскільки, згідно із Конституцією, він є недоторканною особою.

На судове засідання не прибув ні президент, ані його представник. При цьому повістку про виклик до суду Зеленському вручили 17 червня.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

Зеленському інкримінують адмінправопорушення за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 до 170 тисяч гривень.