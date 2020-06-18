"Слуги народу" пояснили президенту, чому не підтримали програму уряду

Про це "Громадському Радіо" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише RegioNews.

Дійшли до того, що те, що стосується пана Авакова, має бути думкою не кількох чи кількох десятків депутатів, бо, якщо хочемо звільнити міністра, то логічно у фракції знайти хоча б дві третіх голосів, і щоб депутати висловили свою недовіру такому міністру, незалежно від його прізвища.

Адже потім ці голоси треба знайти і в залі. Також, коли підіймається питання відставки того чи іншого міністра, то треба розуміти чи дійсно вже є людина, яка могла б очолити і справитися з міністерством, на кшталт, міністерства внутрішніх справ", - заявила Кравчук.