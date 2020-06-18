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Рада не підтримала програму діяльності уряду: не вистачило голосів
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18 червня 2020, 20:39 3

"Слуги народу" пояснили президенту, чому не підтримали програму уряду

18 червня 2020, 20:39 3
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Причиною провалу голосування стала присутність у програмі дій уряду міністра Авакова
Причиною провалу голосування стала присутність у програмі дій уряду міністра Авакова
Фото: УНІАН
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На засіданні фракції, де на відеозв’язку був присутній і президент Володимир Зеленський, депутати висловилися щодо того, що не хочуть голосувати за програму дій уряду тому, що там є міністр Арсен Аваков.

Про це "Громадському Радіо" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише RegioNews.

Дійшли до того, що те, що стосується пана Авакова, має бути думкою не кількох чи кількох десятків депутатів, бо, якщо хочемо звільнити міністра, то логічно у фракції знайти хоча б дві третіх голосів, і щоб депутати висловили свою недовіру такому міністру, незалежно від його прізвища.

Адже потім ці голоси треба знайти і в залі. Також, коли підіймається питання відставки того чи іншого міністра, то треба розуміти чи дійсно вже є людина, яка могла б очолити і справитися з міністерством, на кшталт, міністерства внутрішніх справ", - заявила Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня Рада не підтримала програму діяльності уряду: не вистачило голосів. Програму діяльності Кабміну підтримали лише 207 нардепів з необхідних 226

Кабмін Володимир Зеленський Слуга народа нардепи Верховна Рада президент голосування уряд Програма
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