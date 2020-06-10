Зеленскому виписали штраф за каву в Хмельницькому
За порушення правил карантину під час робочої поїздки в Хмельницьку область президенту Володимиру Зеленському виписали штраф.
Про це він розповів журналістам під час відвідування Чернігівського обласного центру екстренної медичної допомги, передає RegioNews.
Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили”, - сказав Зеленський.
3 червня Офіс президента опублікував фото, на якому президент п’є каву в одному з закладів Хмельницького в оточенні чиновників, однак на той момент відвідування таких закладів було заборонено правилами карантину.
Пізніше Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 3-4 червня перебував з робочим візитом у Хмельницькій області.