Зеленскому виписали штраф за каву в Хмельницькому

Він відвідав заклад громадського харчування під час карантину

Він відвідав заклад громадського харчування під час карантину

Фото: Офіс президента

За порушення правил карантину під час робочої поїздки в Хмельницьку область президенту Володимиру Зеленському виписали штраф.

Про це він розповів журналістам під час відвідування Чернігівського обласного центру екстренної медичної допомги, передає RegioNews.

Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили”, - сказав Зеленський.

3 червня Офіс президента опублікував фото, на якому президент п’є каву в одному з закладів Хмельницького в оточенні чиновників, однак на той момент відвідування таких закладів було заборонено правилами карантину.

Пізніше Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 3-4 червня перебував з робочим візитом у Хмельницькій області.