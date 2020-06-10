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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 червня 2020, 14:34 23

Зеленскому виписали штраф за каву в Хмельницькому

10 червня 2020, 14:34 23
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Він відвідав заклад громадського харчування під час карантину
Він відвідав заклад громадського харчування під час карантину
Фото: Офіс президента
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За порушення правил карантину під час робочої поїздки в Хмельницьку область президенту Володимиру Зеленському виписали штраф.

Про це він розповів журналістам під час відвідування Чернігівського обласного центру екстренної медичної допомги, передає RegioNews.

Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили”, - сказав Зеленський.

3 червня Офіс президента опублікував фото, на якому президент п’є каву в одному з закладів Хмельницького в оточенні чиновників, однак на той момент відвідування таких закладів було заборонено правилами карантину.

Пізніше Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 3-4 червня перебував з робочим візитом у Хмельницькій області.

Володимир Зеленський карантин Хмельницька область штраф
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