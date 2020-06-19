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19 червня 2020, 10:18 6

Мер Черкас Бондаренко виступив проти купівлі іноземних міндобрив

19 червня 2020, 10:18 6
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Він закликає президента захистити вітчизняних виробників, зокрема Черкаський ПАТ "Азот"
Він закликає президента захистити вітчизняних виробників, зокрема Черкаський ПАТ "Азот"
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питань підтримки вітчизняних виробників мінеральних добрив.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Мер переконаний, що саме українських виробників потрібно зараз підтримувати на держаному рівні. А не завозити в Україну імпортні добрива в безмежній кількості.

Невже і нинішній Президент та Уряд не захистять вітчизняного виробника? Ви ж про це постійно говорите на кожному кроці. Чи нинішньої кризи недостатньо, щоб почати діяти рішуче і жорстко, як роблять сьогодні більшість країн світу? Запевняю Вас, що я буду захищати інтереси працівників "Азоту" до останньої краплі", - йдеться в листі.

Бондаренко підкреслив, що виробник мінеральних добрив ВАТ "Азот" - одне з головних підприємств міста, яке дає роботу тисячам жителів міста, наповнює місцевий бюджет і має важливу роль для роботи міської інфраструктури.

У Києві вирішили, що краще в Україну будуть завозитись іноземні добрива у безмежній кількості, аніж на повну потужність запрацюють наші підприємства", - написав Анатолій Бондаренко.

Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що в приміщенні Черкаської міської ради найближчим часом можуть пройти обшуки.

Володимир Зеленський виробництво Черкаси мер Бондаренко Анатолій
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