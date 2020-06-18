Рада підтримала законопроект про референдум у першому читанні

Він передбачає чотири види всеукраїнського референдуму

Він передбачає чотири види всеукраїнського референдуму

Фото: flickr

18 червня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за президентський законопроект №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Проект закону підтримали 252 народних депутати, утримались - 53, проти -41, не голосували - 31.

Законопроектом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

Не можуть бути предметом референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, а також спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Нагадаємо, 9 червня у Раді зареєстрували законопроект про референдум.

Комітет з питань держвлади також підтримав законопроект Зеленського про народовладдя.