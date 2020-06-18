Рада підтримала законопроект про референдум у першому читанні
18 червня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за президентський законопроект №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.
Проект закону підтримали 252 народних депутати, утримались - 53, проти -41, не голосували - 31.
Законопроектом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями", - йдеться у пояснювальній записці до закону.
Не можуть бути предметом референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, а також спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України.
На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.
Нагадаємо, 9 червня у Раді зареєстрували законопроект про референдум.
Комітет з питань держвлади також підтримав законопроект Зеленського про народовладдя.