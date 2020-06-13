Попили кави на 170 тисяч: Зеленському та Єрмаку загрожує величезний штраф
До суду надійшли протоколи за порушення правил карантину
До суду надійшли протоколи за порушення правил карантину
В Хмельницький міськрайонний суд надійшли протоколи на президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова за порушення правил карантину в кафе.
Про це в Telegram повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко, передає RegioNews.
Так, кожному з десяти учасників походу в місцеве кафе без масок загрожує штраф. Для посадових осіб він вище, ніж для простих громадян і становить від 34 до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 3-4 червня перебував з робочим візитом у Хмельницькій області, де зайшов у місцеве кафе без маски. Пізніше Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.
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