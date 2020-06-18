Віталія Кличка запросили на презентацію партії мерів
Міський голова Києва не буде членом новоствореної політичної сили
Міський голова Києва не буде членом новоствореної політичної сили
Мер Києва Віталій Кличко не бере участь в створенні партії мерів, але запрошений на її презентацію.
Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Україна молода".
За інформацією видання, на 3 липня заплановано перший з'їзд нової партії.
На презентацію нової політичної сили очікують вже завтра, 19 червня.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов.
Відомо також, що до нього приєднаються мери Миколаєва Олександр Сєнкевич та Житомира - Сергій Сухомлин.
Ймовірно, що членом партії мерів буде й міський голова Чернівців Олексій Каспрук.
Водночас міський голова Львова Андрій Садовий висловився проти створення партій за професійним принципом. і не братиме участі в проекті.
Я проти штучних утворень – Садовий про партію мерівВсі новини »
18 червня 2020, 17:24У Києві планують побудувати канатну дорогу через Дніпро
18 червня 2020, 17:20У Києві сім пунктів проведення ЗНО не відповідають вимогам МОЗ
18 червня 2020, 16:32
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Порошенко, Зеленський чи друг Коломойського Палиця: хто буде хазяйнувати у Рівному