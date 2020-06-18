Віталія Кличка запросили на презентацію партії мерів

Міський голова Києва не буде членом новоствореної політичної сили

Міський голова Києва не буде членом новоствореної політичної сили

Фото з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко не бере участь в створенні партії мерів, але запрошений на її презентацію.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Україна молода".

За інформацією видання, на 3 липня заплановано перший з'їзд нової партії.

На презентацію нової політичної сили очікують вже завтра, 19 червня.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов.

Відомо також, що до нього приєднаються мери Миколаєва Олександр Сєнкевич та Житомира - Сергій Сухомлин.

Ймовірно, що членом партії мерів буде й міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий висловився проти створення партій за професійним принципом. і не братиме участі в проекті.