У Києві планують побудувати канатну дорогу через Дніпро
Для цього планують залучити приватних інвесторів
Для цього планують залучити приватних інвесторів
У Києві міська влада планує облаштувати канатну переправу через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова.
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Замовником проекту стало комунальне підприємство "Плесо", для цього проведуть інвестиційний конкурс, який передбачений розпорядженням КМДА № 864.
Попередньо довжина канатної переправи становитиме 530 м. Вона з’єднає правий берег Дніпра із Трухановим островом. Початок маршруту передбачається біля Арки дружби народів", - йдеться в повідомленні.
В КМДА запевняють, що проект не передбачає будівельних чи інших робіт, що можуть призвести до руйнування, знищення або пошкодження об’єктів культурної спадщини.
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