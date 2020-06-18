Міський голова Чернівців планує вступити в партію мерів

Олексій Каспрук терміново взяв дводенну відпустку, мета якої поки невідома

Олексій Каспрук терміново взяв дводенну відпустку, мета якої поки невідома

Міський голова Чернівців анонсував, що найближчими днями «ситуація зі створенням партії мерів проясниться».

Про це Олексій Каспрук сказав у коментарі виданню ІА АСС, пише RegioNews.

Чернівецький міський голова підтвердив перемовини щодо створення нової партії мерів.

Перемовини досі ведуться. У цьому процесі задіяно багато людей. Сподіваюся, найближчими днями ситуація із цим питанням проясниться", - сказав Каспрук.

На запитання, чи є серед нинішніх міських голів хтось, кого не запросять у новостворену партію, Олексій Каспрук відповів, що наразі йому невідома така інформація.

Запрошення отримали усі. А вже, хто долучиться - покаже час", - додав чернівецький міський голова.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов.

Відомо також, що до нього приєднаються мери Миколаєва Олександр Сєнкевич та Житомира - Сергій Сухомлин.