Міський голова Чернівців планує вступити в партію мерів
Міський голова Чернівців анонсував, що найближчими днями «ситуація зі створенням партії мерів проясниться».
Про це Олексій Каспрук сказав у коментарі виданню ІА АСС, пише RegioNews.
Чернівецький міський голова підтвердив перемовини щодо створення нової партії мерів.
Перемовини досі ведуться. У цьому процесі задіяно багато людей. Сподіваюся, найближчими днями ситуація із цим питанням проясниться", - сказав Каспрук.
На запитання, чи є серед нинішніх міських голів хтось, кого не запросять у новостворену партію, Олексій Каспрук відповів, що наразі йому невідома така інформація.
Запрошення отримали усі. А вже, хто долучиться - покаже час", - додав чернівецький міський голова.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов.
Відомо також, що до нього приєднаються мери Миколаєва Олександр Сєнкевич та Житомира - Сергій Сухомлин.