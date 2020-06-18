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18 червня 2020, 16:15 10

Міський голова Чернівців планує вступити в партію мерів

18 червня 2020, 16:15 10
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Міський голова Чернівців анонсував, що найближчими днями «ситуація зі створенням партії мерів проясниться».

Про це Олексій Каспрук сказав у коментарі виданню ІА АСС, пише RegioNews.

Чернівецький міський голова підтвердив перемовини щодо створення нової партії мерів.

Перемовини досі ведуться. У цьому процесі задіяно багато людей. Сподіваюся, найближчими днями ситуація із цим питанням проясниться", - сказав Каспрук.

На запитання, чи є серед нинішніх міських голів хтось, кого не запросять у новостворену партію, Олексій Каспрук відповів, що наразі йому невідома така інформація.

Запрошення отримали усі. А вже, хто долучиться - покаже час", - додав чернівецький міський голова.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов.

Відомо також, що до нього приєднаються мери Миколаєва Олександр Сєнкевич та Житомира - Сергій Сухомлин.

вибори Чернівці мер Сєнкевич Олександр Олексій Каспрук Борис Філатов Сухомлин Сергій партія мерів
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