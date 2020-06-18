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18 червня 2020, 17:24 6

Я проти штучних утворень – Садовий про партію мерів

18 червня 2020, 17:24 6
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Міський голова Львова вважає, що об'єднуватися можна на ідеологічних, а не на професійних принципах
Міський голова Львова вважає, що об'єднуватися можна на ідеологічних, а не на професійних принципах
Фото: Львівська міська рада
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Мер Львова Андрій Садовий прокоментував ідею створення "партії мерів" та прични своєї відмови від участі в ній

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Україна молода".

Партії будуються не певній ідеологічній основі. Якщо ми почнемо створювати професійні партії, давайте завтра створимо "партію водіїв трамваїв". Для чого? Я розумію, що мерів можна довести до білого каління, спробувати організовувати тиск, встановлювати якісь 5%-бар’єри, запроваджувати інші обмеження. Тоді мери будуть вимушені робити ті чи інші кроки. Але це не буде корисно для країни. Кожен має робити свою роботу. Суміщати посаду мера і партійного лідера – це дуже складно. Тому що будь-яка партія потребує уваги, часу, нею треба займатись. Дуже часто це суперечить позиції мера, який має балансувати між всіма політичними, вміти їх об’єднувати і шукати компроміс. Тому я проти штучних утворень", - заявив Садовий.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов.

Відомо також, що до нього приєднаються мери Миколаєва Олександр Сєнкевич та Житомира - Сергій Сухомлин.

Ймовірно, що членом партії мерів буде й міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

вибори партїї Львів Садовий Андрій партія мерів
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