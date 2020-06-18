13:41  18 червня
Результату немає: під ОП вже десяту добу голодують побратими вбитого "Сармата"
12:31  18 червня
На Одещині закрили цілий район на карантин
11:39  18 червня
Рада не підтримала програму діяльності уряду: не вистачило голосів
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 червня 2020, 16:32 4

У Києві сім пунктів проведення ЗНО не відповідають вимогам МОЗ

18 червня 2020, 16:32 4
Читайте также на русском языке
Також до відновлення навчального процесу не готові 66 дошкільних закладів
Також до відновлення навчального процесу не готові 66 дошкільних закладів
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Києві сім пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я.

Про це йдеться в повідомленні Держспоживслужби, передає RegioNews.

Такі результати зробили фахівці Служби за результатами проведеної перевірки.

Зокрема, відсутній медичний працівник, співробітники недостатньо забезпечені засобами індивідуального захисту (медичні маски, рукавички), антисептичними та дезінфікуючими засобами, безконтактними термометрами", - зазначили в Держпотребслужбі.

Водночас у 95 пунктах дозволили проводити ЗНО.

Завдання моніторингових візитів - перевірити готовність до проведення ЗНО та переконатися, що учасникам оцінювання нічого не загрожує. Ми повинні створити умови, щоб ЗНО було безпечне і для тих, хто складатиме тести, і для тих, хто бере участь у їхній організації", - додали у відомстві.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що 66 дошкільних закладів виявилися не готовими до відновлення освітнього процесу в умовах послаблення протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила проект Закону президента Зеленського та скасувала обов'язкову державну підсумкову атестацію цього року.

Київ карантин Держпродпотребслужба ЗНО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Миколаївщині зафіксували новий спалах коронавіруса
18 червня 2020, 14:59
На Одещині закрили цілий район на карантин
18 червня 2020, 12:31
За добу в Збройних Силах виявили 18 випадків коронавірусу
18 червня 2020, 12:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Порошенко, Зеленський чи друг Коломойського Палиця: хто буде хазяйнувати у Рівному
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Всі блоги »