У Києві сім пунктів проведення ЗНО не відповідають вимогам МОЗ

Про це йдеться в повідомленні Держспоживслужби, передає RegioNews.

Такі результати зробили фахівці Служби за результатами проведеної перевірки.

Водночас у 95 пунктах дозволили проводити ЗНО.

Завдання моніторингових візитів - перевірити готовність до проведення ЗНО та переконатися, що учасникам оцінювання нічого не загрожує. Ми повинні створити умови, щоб ЗНО було безпечне і для тих, хто складатиме тести, і для тих, хто бере участь у їхній організації", - додали у відомстві.