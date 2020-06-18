У Києві сім пунктів проведення ЗНО не відповідають вимогам МОЗ
У Києві сім пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я.
Про це йдеться в повідомленні Держспоживслужби, передає RegioNews.
Такі результати зробили фахівці Служби за результатами проведеної перевірки.
Зокрема, відсутній медичний працівник, співробітники недостатньо забезпечені засобами індивідуального захисту (медичні маски, рукавички), антисептичними та дезінфікуючими засобами, безконтактними термометрами", - зазначили в Держпотребслужбі.
Водночас у 95 пунктах дозволили проводити ЗНО.
Завдання моніторингових візитів - перевірити готовність до проведення ЗНО та переконатися, що учасникам оцінювання нічого не загрожує. Ми повинні створити умови, щоб ЗНО було безпечне і для тих, хто складатиме тести, і для тих, хто бере участь у їхній організації", - додали у відомстві.
У Держпродспоживслужбі повідомили, що 66 дошкільних закладів виявилися не готовими до відновлення освітнього процесу в умовах послаблення протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, Верховна рада схвалила проект Закону президента Зеленського та скасувала обов'язкову державну підсумкову атестацію цього року.