Виталия Кличко пригласили на презентацию партии мэров
Городской голова Киева не будет членом новосозданной политической силы
Городской голова Киева не будет членом новосозданной политической силы
Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании партии мэров, но приглашен на ее презентацию.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Украина молодая".
По информации издания, на 3 июля запланирован первый съезд новой партии.
Презентацию новой политической силы ожидают уже завтра, 19 июня.
Напомним, СМИ сообщают, что запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов.
Известно также, что к нему присоединятся мэры Николаева Александр Сенкевич и Житомира - Сергей Сухомлин.
Вероятно, членом партии мэров будет и городской глава Черновцов Алексей Каспрук.
В то же время городской глава Львова Андрей Садовой высказался против создания партий по профессиональному принципу. и не будет принимать участия в проекте.
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