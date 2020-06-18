19:41  18 июня
В ГБР рассказали о еще одном деле против Порошенко
19:10  18 июня
На Закарпатье усилили карантин
11:39  18 июня
Рада не поддержала программу деятельности правительства: не хватило голосов
UA | RU
UA | RU
18 июня 2020, 17:44 4

Виталия Кличко пригласили на презентацию партии мэров

18 июня 2020, 17:44 4
Читайте також українською мовою
Городской голова Киева не будет членом новосозданной политической силы
Городской голова Киева не будет членом новосозданной политической силы
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании партии мэров, но приглашен на ее презентацию.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Украина молодая".

По информации издания, на 3 июля запланирован первый съезд новой партии.

Презентацию новой политической силы ожидают уже завтра, 19 июня.

Напомним, СМИ сообщают, что запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов.

Известно также, что к нему присоединятся мэры Николаева Александр Сенкевич и Житомира - Сергей Сухомлин.

Вероятно, членом партии мэров будет и городской глава Черновцов Алексей Каспрук.

В то же время городской глава Львова Андрей Садовой высказался против создания партий по профессиональному принципу. и не будет принимать участия в проекте.

выборы Киев партия мэр Виталий Кличко партия мэров
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Я против искусственных образований – Садовой о партии мэров
18 июня 2020, 17:24
В Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр
18 июня 2020, 17:20
В Киеве семь пунктов проведения ВНО не соответствуют требованиям Минздрава
18 июня 2020, 16:32
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »